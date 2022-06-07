Збірна Ірландії поповнилася голкіпером перед матчем проти України в Лізі націй
Головний тренер ірландської збірної Стівен Кенні визначився із заміною воротарю Гевіну Базуну, який травмувався у таборі національної команди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт місцевої асоціації.
Виклик до "Зеленої армії" отримав кіпер "Богеміана" Джеймс Талбот. 25-річний вихованець англійського "Сандерленда" вдруге отримав шанс дебютувати в складі збірної Ірландії.
Талбот перебував у національній команді в травні 2019-го, коли Ірландія у кваліфікації до Євро-2020 готувалася до поєдинків із Данією і Гібралтаром. Хоч воротар і не дебютував у збірній, але повторив досягнення Шейна Саппла та Гарі Роджерса – інших кіперів із Прем'єр-дивізіону в національній команді.
Натомість решта 26 виконавців, окрім хавбека бельгійського "Андерлехта" Джоша Каллена, грають у чемпіонаті Англії. Дебютувати в збірній Талбот може вже 8 червня проти України.
До слова, провідні букмекери визначили коефіцієнти на матч Ліги націй між Ірландією та Україною.
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