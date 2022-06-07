Збірна Ірландії поповнилася голкіпером перед матчем проти України в Лізі націй

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт місцевої асоціації .

Виклик до "Зеленої армії" отримав кіпер "Богеміана" Джеймс Талбот. 25-річний вихованець англійського "Сандерленда" вдруге отримав шанс дебютувати в складі збірної Ірландії.

Талбот перебував у національній команді в травні 2019-го, коли Ірландія у кваліфікації до Євро-2020 готувалася до поєдинків із Данією і Гібралтаром. Хоч воротар і не дебютував у збірній, але повторив досягнення Шейна Саппла та Гарі Роджерса – інших кіперів із Прем'єр-дивізіону в національній команді.

Натомість решта 26 виконавців, окрім хавбека бельгійського "Андерлехта" Джоша Каллена, грають у чемпіонаті Англії. Дебютувати в збірній Талбот може вже 8 червня проти України.