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Збірна Ірландії поповнилася голкіпером перед матчем проти України в Лізі націй

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Дублін, Вівторок 07 червня 2022 13:50
Збірна Ірландії поповнилася голкіпером перед матчем проти України в Лізі націй Фото: Джеймс Талбот (facebook.com/bfcdublin)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер ірландської збірної Стівен Кенні визначився із заміною воротарю Гевіну Базуну, який травмувався у таборі національної команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт місцевої асоціації.

Виклик до "Зеленої армії" отримав кіпер "Богеміана" Джеймс Талбот. 25-річний вихованець англійського "Сандерленда" вдруге отримав шанс дебютувати в складі збірної Ірландії.

Талбот перебував у національній команді в травні 2019-го, коли Ірландія у кваліфікації до Євро-2020 готувалася до поєдинків із Данією і Гібралтаром. Хоч воротар і не дебютував у збірній, але повторив досягнення Шейна Саппла та Гарі Роджерса – інших кіперів із Прем'єр-дивізіону в національній команді.

Натомість решта 26 виконавців, окрім хавбека бельгійського "Андерлехта" Джоша Каллена, грають у чемпіонаті Англії. Дебютувати в збірній Талбот може вже 8 червня проти України.

До слова, провідні букмекери визначили коефіцієнти на матч Ліги націй між Ірландією та Україною.

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