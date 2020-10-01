Сборная Франции объявила состав команды на товарищеский матч с Украиной

Фото: игроки сборной Франции (fff.fr)

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил имена игроков, которые будут готовиться к товарищескому матчу со сборной Украины и ближайших поединков в Лиге наций, против Португалии и Хорватии. Наставник вызвал 24 футболистов.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции.

Состав сборной команды:

Вратари: Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Стив Манданда ("Марсель"), Майк Меньян ("Лилль").

Защитники: Рафаэль Варан ("Реал"), Люка Динь ("Эвертон"), Люка Эрнандес, Бенжамен Павар (оба - "Бавария"), Пресналь Кимпембе (ПСЖ), Клеман Лангле ("Барселона"), Лео Дюбуа ("Лион"), Дайо Упамекано ("РБ Лейпциг").

Полузащитники: Н’Голо Канте ("Челси"), Стивен Н'Зонзи, Эдуарду Камавинга (оба - "Ренн"), Адриан Рабьо ("Ювентус"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Корантен Толиссо ("Бавария").

Нападающие: Оливье Жиру ("Челси"), Антуан Гризманн ("Барселона"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Кингсли Коман ("Бавария"), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед"), Виссам Бен Йеддер ("Монако"), Уссем Ауар ("Лион").

Спарринг между сборными Франции и Украины состоится 7 октября в Сен-Дени. Начало встречи - в 22:10 по киевскому времени.

10 и 13 октября "сине-желтые" проведут матчи Лиги наций против Германии и Испании в Киеве на НСК "Олимпийский".

Напомним, Андрей Шевченко вызвал на эти поединки 28 исполнителей.