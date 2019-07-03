Сборная Бразилии впервые за 12 лет вышла в финал Кубка Америки

Сборная Бразилии обыграла команду Аргентины в 1/2 финала Кубка Америки-2019 со счетом 2:0. Об этом сообщается на сайте турнира.

По мячу на свой счет записали Габриэл Жезус и Роберто Фирмино.

Таким образом, "пентакампеоны" вышли в финал турнира впервые за 12 лет. В 2007 году Бразилия разгромила в решающем матче Аргентину (3:0) и в трех следующих розыгрышах ни разу не доходила до полуфинала Кубка Америки.

В финале Кубка Америки-2019 команда Тите встретится с победителем пары Чили - Перу, который состоится в ночь на четверг, 4 июля. Аргентина примет участие в матче за 3 место.

Напомним, действующим победителем турнира является сборная Чили.