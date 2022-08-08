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Сборная Бразилии представила "хищническую" форму на ЧМ-2022

Фото: Сборная Бразилии перед июньским матчем (twitter.com/CBF_Futebol)
Автор: Антон Федорцив

Бразильская конфедерация футбола показала игровой комплект национальной команды к чемпионату мира-2022 в Катаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter организации.

Новый вариант формы пентакампеонов вдохновлен ягуаром. Эта экипировка будет основной для бразильцев на Мундиале.

"Яркая и смелая форма бразильской команды образца 2022 года отдает дань уважения мужеству и культуре людей, которые никогда не сдаются. Вдохновленная силой и красотой ягуара, эта футболка объединяет всех бразильцев", – говорится в сообщении.

В продажу новая форма сборной Бразилии поступит в понедельник, 8 августа. Разработчиком экипировки национальной команды на протяжении 25 лет остается американский производитель Nike.

На ЧМ-2022 Бразилия попала в группу G. Там ее соперниками станут сборные Сербии (24 ноября), Швейцарии (28 ноября) и Камеруна (2 декабря). В квалификации к Мундиалю селесао не потерпели ни одного поражения.

Новая футболка сборной Бразилии (фото:footyheadlines.com)

К слову, ранее ФИФА анонсировала использование системы полуавтоматического определения офсайдов на ЧМ-2022.

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ЧМ-2022Сборная Бразилии