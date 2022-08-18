Сбор на "Байрактары". Украинские волонтеры вместо беспилотников приобрели спутник

Фонд подписал соглашение с компанией ICEYE, владеющей крупнейшим в мире созвездием SAR спутников. Министерство обороны Украины получит полный доступ ко всем системам и полным возможностям одного из своих спутников SAR, который уже находится на орбите.

Это поможет украинским военным получать радиолокационные спутниковые изображения мест с высокой частотой.

"В отличие от традиционных спутников наблюдения Земли, небольшие спутники радиолокационной обработки изображений ICEYE могут формировать изображение участков Земли с высоким разрешением днем, ночью и через облачный покров", - говорится в сообщении.

В чем уникальность ICEYE?

Компания первой в мире запустила SAR-спутник весом менее 100 килограммов. Сейчас она имеет самое большое в мире созвездие этих космических аппаратов.

Спутники SAR легкие и мобильные. Они используются для наблюдения за погодными условиями, чтобы избежать возникновения чрезвычайных ситуаций или предупредить о стихии. Также они могут дать качественную картинку местности, необходимую для военных целей.

Спутники SAR излучают собственную энергию для освещения объектов или участков на земле. Они записывают то, что отражается от поверхности на датчике. В этом и состоит их уникальность, поскольку изображение можно получать и днем, и ночью, потому что для этого не нужен солнечный свет.

Кроме того, спутники компании ICEYE могут "проникать" в облака и дым. Это не мешает датчикам отслеживать поверхность.

Фото: изображение со спутника SAR Суэцкого канала вблизи Порт-Саида в Египте, сделанное ночью (iceye.com)