Збір на "Байрактари". Українські волонтери замість безпілотників придбали супутник

Фонд підписав угоду з компанією ICEYE, яка володіє найбільшим у світі сузір'ям SAR супутників. Міністерство оборони України отримає повний доступ до всіх систем і повних можливостей одного зі своїх супутників SAR, який вже знаходиться на орбіті.

Це допоможе українським військовим отримувати радіолокаційні супутникові зображення місць із високою частотою.

"На відміну від традиційних супутників спостереження Землі, невеликі супутники радіолокаційної обробки зображень ICEYE можуть формувати зображення ділянок Землі з високою роздільною здатністю вдень, вночі та через хмарний покрив", - йдеться у повідомленні.

У чому унікальність ICEYE?

Компанія першою у світі запустила SAR-супутник вагою менше 100 кілограмів. Зараз вона має найбільше у світі сузір'я цих космічних апаратів.

Супутники SAR легкі та мобільні. Вони використовуються для спостереження за погодними умовами, щоб уникнути виникнення надзвичайних ситуацій чи попередити про стихію. Також вони можуть дати якісну картинку місцевості, необхідну для військових цілей.

Супутники SAR випромінюють власну енергію для освітлення об’єктів або ділянок на землі. Вони записують те, що відбивається від поверхні на датчик. У цьому і полягає їхня унікальність, оскільки зображення можна отримувати і вдень, і вночі, бо для цього не потрібне сонячне світло.

Крім того, супутники компанії ICEYE можуть "проникати" у хмари та дим. Це не заважає датчикам відстежувати поверхню.

Фото: зображення зі супутника SAR Суецького каналу поблизу Порт-Саїду в Єгипті, зроблене вночі (iceye.com)