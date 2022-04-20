Сбивают самолеты. Норвегия передала Украине сотню ЗРК "Мистраль"

Норвегия на безвозмездной основе передала Украине сотню зенитно-ракетных комплексов "Мистраль". Они способны сбивать самолеты и вертолеты на малых высотах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Норвегии .

Как заявил министр обороны Бьорн Арильд Грам, война в Украине может затянуться, и ей нужна международная поддержка.

"ЗРК "Мистраль" - это эффективное оружие, которое уже используется на флоте, и которое принесет большую пользу Украине", - отметил он.

В настоящее время Украине передали около 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль", которые были сняты с вооружения армии Норвегии. Кроме того, принято решение передать 4000 противотанковых ракет и несколько видов средств защиты и другого военного снаряжения.