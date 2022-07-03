Сбитый вертолет и 100 уничтоженных оккупантов: новые потери России в войне

За минувшие сутки российская армия потеряла еще 100 своих военных в войне против Украины и, в частности, один вертолет. Всего уже уничтожено около 35 970 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.07 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ВСУ уничтожили одну из четырех военных баз оккупантов в городе, нанеся более 30 ударов.
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