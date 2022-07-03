Збитий гелікоптер та 100 знищених окупантів: нові втрати Росії у війні

За минулу добу російська армія втратила ще 100 своїх військових у війні проти України та, зокрема, один гелікоптер. Всього вже знищено близько 35 970 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.07 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ЗСУ знищили одну з чотирьох військових баз окупантів у місті, завдавши понад 30 ударів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.