Сбитый в Беларуси "украинский БПЛА" оказался российским "Орланом", - Insider
В МИД Беларуси вызывали украинского посла, обвинив Украину в запуске беспилотника на территорию страны. Он оказался российским.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Insider.
Белорусские военные утверждают, что сбили не "Орлан", как ранее отметил украинских посол, а Spectator M1 украинского производства.
"Но формой головной части продемонстрированный белорусской стороной дрон похож именно на "Орлан"; кроме того, крылья Spectator снабжены аэродинамическими законцовками-винглетами, чего нет у "Орлана", - сообщает Insider.
Что произошло
3 февраля 2022 года в МИД Беларуси был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с "целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси".
По информации МИД Беларуси, 24 января украинский беспилотник пересек белорусскую границу, после чего военные принудительно его посадили.
Реакция Украины
В украинском МИДе заявление Беларуси назвали "очередной провокацией"".
Официальный белорусский телеканал "Беларусь 1" показал видеофрагмент со сбитым беспилотником.
Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, отрицая запуск беспилотника украинскими силовиками, отметил: "Насколько известно, речь идет о беспилотниках "Орлан", которые есть только на вооружении России и Беларуси".