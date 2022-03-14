Падіння уламків ракети на Куренівці: загинула людина, ще 6 поранені
У Києві внаслідок падіння уламків ворожої ракети на Куренівці одна людина загинула. Ще шестеро отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Кличка.
"Буквально нещодавно уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. Одна людина загинула, шестеро поранених. Двох поранених забрала швидка", - написав він.
За його словами також був повністю знищений тролейбус. Пасажирів в ньому не було.
"Повилітали шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах. Рятувальники і бригади швидкої працюють на місці", - додав Кличко.
Фото: внаслідок падіння уламків ракети на Куренівці загинула людина (t.me/vitaliy_klitschko)
Нагадаємо, сьогодні в небі над Києвом засоби протиповітряної оборони збили російську крилату ракету. Уламки впали на будинок на Куренівці.
Раніше повідомлялося, що в Києві на Оболоні російський снаряд влучив у багатоповерхівку. На даний момент відомо про загибель як мінімум однієї людини.
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