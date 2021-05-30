Сбежавшего в пятницу из суда под Киевом преступника поймали

В результате спецоперации полиция поймала сбежавшего из зала Ирпенского городского суда уроженца Азербайджана Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы. Правоохранители разыскивали беглеца в районах вокруг Киева.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Киеве.

Отмечается, что беглеца в Киеве увидел спецназовец столичной полиции. Он задержал его и вызвал на помощь наряд и оперативную группу. Сейчас преступник передан правоохранителям Киевской области для проведения следственных действий.

В Нацполиции отметили, что задержанный совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 (разбой) УК Украины. В пятницу, 27 мая, злоумышленник сбежал из-под стражи в Ирпенском городском суде. Для его поимки была объявлена спецоперация. На поиски преступника отправили личный состав и наряды полиции области.

Фото: полиция поймала сбежавшего из зала суда в Ирпене преступника (kyiv.npu.gov.ua)