Может сбежать в Украину: прокуроры оспаривают освобождение Парнаса под залог

Фото (слева направо): Руди Джулиани и Лев Парнас (hvylya.net)

Парнас отрицает намерение поехать в Украину, "потому что там опасно"

В своем ходатайстве, поданном в конце прошлой недели, прокуроры Южного округа Нью-Йорка (США) обратились к судье с требованием отменить решение об освобождении бизнес-партнера Руди Джулиани Льва Парнаса под залог пока он ожидает на рассмотрение дела. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Сторона обвинения настаивает, что Парнас предоставил ложную информацию относительно своего состояния и не сообщил о миллионе долларов, которые получил из России в сентябре. Деньги поступили на счет его жены.

Адвокат Парнаса заявил, что его клиент не пытался скрыть состояние, а миллион долларов - это кредит от российского банка.

Обосновывая то, что Парнас имеет средства и желание убежать, прокуроры отметили, что он "имеет, как представляется, доступ к неограниченным источникам средств, включая от "украинского олигарха, который живет в Вене и противится экстрадиции" в США.

"В течение последних трех лет Парнас получил более 1,5 миллиона долларов от источников из России и Украины", - говорится в ходатайстве.

Юристы Парнаса отрицают, что он может сбежать в Украину, заявляя, что там он будет в опасности.

"Господин Парнас также не может сбежать в Украину, где в его адрес были угрозе со времени, предшествующего ареста", - говорится в записке поданной судьи юристом Парнаса Бонди.

Ранее сообщалось, что Парнас скрыл 1 миллион долларов, которые он получил со счета в России в сентябре.

Напомним, американских бизнесменов Фрумана и Парнаса арестовали в США 9 октября по подозрению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний Трампа.