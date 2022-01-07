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Сбежали от карантина: в Индии ищут пассажиров самолета с подтвержденным COVID

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Индия, Пятница 07 января 2022 18:05
Сбежали от карантина: в Индии ищут пассажиров самолета с подтвержденным COVID Фото: в Индии COVID-больные скрылись от карантина (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Полиция Индии отслеживает сбежавших от карантина авиапассажиров с COVID-19. Около десяти людей сбежали из аэропорта в городе Амритсар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Рухи Дагг, высокопоставленный чиновник округа на севере Индии, где произошел инцидент, рассказал, что путешественники прилетели на международном чартерном самолете из Италии в четверг, 6 января.

У 125 человек по прибытию обнаружили положительные результаты теста на коронавирус, которые были сделаны по прилету, как этого требуют новые правила въезда в Индию. Пока тех, у кого был положительный результат, доставили в местную больницу, по меньшей мере десять из них отделились от основной группы и сумели скрыться от властей.

"Они должны были отправиться в больницу, но они пошли домой… Полиция сейчас работает над отслеживанием этих людей и примет необходимые меры", - сказал Дагг.

Директор аэропорта Амритсара сообщил, что 160 пассажиров были протестированы, а 19 были освобождены, поскольку им было меньше пяти лет.

Напомним, Индия борется с всплеском заболеваемости COVID-19. Власти усилили борьбу с вирусом по все фронтам, начиная от вакцинации жителей и заканчивая карантинными ограничениями.

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