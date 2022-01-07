Втекли від карантину: в Індії шукають пасажирів літака з підтвердженим COVID
Поліція Індії відстежує авіапасажирів, що втекли від карантину з COVID-19. Близько десяти людей втекли з аеропорту в місті Амрітсар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Рухі Дагг, високопосадовець округу на півночі Індії, де стався інцидент, розповів, що мандрівники прилетіли на міжнародному чартерному літаку з Італії в четвер, 6 січня.
У 125 людей після прибуття виявили позитивні результати тесту на коронавірус, які були зроблені після прильоту, як цього вимагають нові правила в'їзду в Індію. Поки тих, хто мав позитивний результат, доставили до місцевої лікарні, щонайменше десять із них відокремилися від основної групи і зуміли втекти від влади.
"Вони повинні були вирушити до лікарні, але вони пішли додому... Поліція зараз працює над відстеженням цих людей і вживає необхідні заходи", - сказав Дагг.
Директор аеропорту Амрітсара повідомив, що 160 пасажирів було протестовано, а 19 було звільнено, оскільки їм було менше п'яти років.
Нагадаємо, Індія бореться із сплеском захворюваності COVID-19. Влада посилила боротьбу з вірусом по всіх напрямках, починаючи від вакцинації мешканців і закінчуючи карантинними обмеженнями.