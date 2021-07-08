Сбежал из зала суда: в Харькове полиция ищет подозреваемого иностранца
Фото: Харьковская полиция разыскивает иностранца, который убежал из зала суда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Полиция Харькова объявила о розыске иностранца, который сбежал из зала суда после объявления меры пресечения. Правонарушитель выбежал на улицу и скрылся в автомобиле, который ждал его под зданием.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.
47-летний гражданин Турции Димерал Незаметтим сбежал из под стражи после объявления меры пресечения. Мужчина сел в неустановленный автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.
Среди личных примет отмечается:
- Рост свыше 185 см;
- Крепкого телосложения;
- Короткие волосы;
- Был одет в черную футболку, синие джинсы и кроссовки.
Сейчас в Харькове введена операция "Сирена".
В случае, если вы владеете информацией о местонахождении правонарушителя-обращайтесь по телефонам:
- (057) 705-98-15;
- 0632031916;
- 102;
Фото: 47-летний гражданин Турции Дімерал Незаметтім (hk.npu.gov.ua)