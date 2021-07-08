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Сбежал из зала суда: в Харькове полиция ищет подозреваемого иностранца

Новина українською →
Харьков, Четверг 08 июля 2021 23:30
Сбежал из зала суда: в Харькове полиция ищет подозреваемого иностранца Фото: Харьковская полиция разыскивает иностранца, который убежал из зала суда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Полиция Харькова объявила о розыске иностранца, который сбежал из зала суда после объявления меры пресечения. Правонарушитель выбежал на улицу и скрылся в автомобиле, который ждал его под зданием.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

47-летний гражданин Турции Димерал Незаметтим сбежал из под стражи после объявления меры пресечения. Мужчина сел в неустановленный автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.

Среди личных примет отмечается:

  • Рост свыше 185 см;
  • Крепкого телосложения;
  • Короткие волосы;
  • Был одет в черную футболку, синие джинсы и кроссовки.

Сейчас в Харькове введена операция "Сирена".

В случае, если вы владеете информацией о местонахождении правонарушителя-обращайтесь по телефонам:

  • (057) 705-98-15;
  • 0632031916;
  • 102;

Сбежал из зала суда: в Харькове полиция ищет подозреваемого иностранцаФото: 47-летний гражданин Турции Дімерал Незаметтім (hk.npu.gov.ua)

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