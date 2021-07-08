Сбежал из зала суда: в Харькове полиция ищет подозреваемого иностранца

Полиция Харькова объявила о розыске иностранца, который сбежал из зала суда после объявления меры пресечения. Правонарушитель выбежал на улицу и скрылся в автомобиле, который ждал его под зданием.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу региональной полиции .

47-летний гражданин Турции Димерал Незаметтим сбежал из под стражи после объявления меры пресечения. Мужчина сел в неустановленный автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.



Среди личных примет отмечается:

Рост свыше 185 см;

Крепкого телосложения;

Короткие волосы;

Был одет в черную футболку, синие джинсы и кроссовки.

Сейчас в Харькове введена операция "Сирена".

В случае, если вы владеете информацией о местонахождении правонарушителя-обращайтесь по телефонам:

(057) 705-98-15;

0632031916;

102;

Фото: 47-летний гражданин Турции Дімерал Незаметтім (hk.npu.gov.ua)