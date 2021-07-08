Втік із зали суду: в Харкові поліція шукає підозрюваного іноземця
Фото: Харківська поліція розшукує іноземця, який втік із зали суду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Поліція Харкова оголосила про розшук іноземця, який втік із зали суду після оголошення запобіжного заходу. Правопорушник вибіг на вулицю й втік в автомобілі, який чекав його під будівлею.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу регіональної поліції.
47-річний громадянин Туреччини Дімерал Незаметтім втік з під варти після оголошення запобіжного заходу. Чоловік сів у невстановлений автомобіль та зник у невідомому напрямку.
Серед особистих прикмет зазначається:
- зріст понад 185 см;
- міцної статури;
- коротке волосся;
- був одягнутий у чорну футболку, сині джинси та кросівки.
Наразі у Харкові введена операція "Сирена".
У випадку, якщо ви володієте інформацією стосовно місцеперебування правопорушника - звертайтесь за телефонами:
- (057) 705-98-15;
- 0632031916;
- 102;
Фото: 47-річний громадянин Туреччини Дімерал Незаметтім (hk.npu.gov.ua)