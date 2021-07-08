Втік із зали суду: в Харкові поліція шукає підозрюваного іноземця

Поліція Харкова оголосила про розшук іноземця, який втік із зали суду після оголошення запобіжного заходу. Правопорушник вибіг на вулицю й втік в автомобілі, який чекав його під будівлею.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу регіональної поліції .

47-річний громадянин Туреччини Дімерал Незаметтім втік з під варти після оголошення запобіжного заходу. Чоловік сів у невстановлений автомобіль та зник у невідомому напрямку.



Серед особистих прикмет зазначається:

зріст понад 185 см;

міцної статури;

коротке волосся;

був одягнутий у чорну футболку, сині джинси та кросівки.



Наразі у Харкові введена операція "Сирена".

У випадку, якщо ви володієте інформацією стосовно місцеперебування правопорушника - звертайтесь за телефонами:

(057) 705-98-15;

0632031916;

102;

Фото: 47-річний громадянин Туреччини Дімерал Незаметтім (hk.npu.gov.ua)