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Втік із зали суду: в Харкові поліція шукає підозрюваного іноземця

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Харків, Четвер 08 липня 2021 23:30
Втік із зали суду: в Харкові поліція шукає підозрюваного іноземця Фото: Харківська поліція розшукує іноземця, який втік із зали суду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Поліція Харкова оголосила про розшук іноземця, який втік із зали суду після оголошення запобіжного заходу. Правопорушник вибіг на вулицю й втік в автомобілі, який чекав його під будівлею.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу регіональної поліції.

47-річний громадянин Туреччини Дімерал Незаметтім втік з під варти після оголошення запобіжного заходу. Чоловік сів у невстановлений автомобіль та зник у невідомому напрямку.

Серед особистих прикмет зазначається:

  • зріст понад 185 см;
  • міцної статури;
  • коротке волосся;
  • був одягнутий у чорну футболку, сині джинси та кросівки.


Наразі у Харкові введена операція "Сирена".

У випадку, якщо ви володієте інформацією стосовно місцеперебування правопорушника - звертайтесь за телефонами:

  • (057) 705-98-15;
  • 0632031916;
  • 102;

Втік із зали суду: в Харкові поліція шукає підозрюваного іноземцяФото: 47-річний громадянин Туреччини Дімерал Незаметтім (hk.npu.gov.ua)

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