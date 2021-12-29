Чтобы не сбегали к конкурентам. Apple выплатила топ-сотрудникам по 180 тысяч долларов
Американская компания Apple выплатила своим лучшим инженерам премии для того, чтобы они не перешли работать в конкурирующие фирмы. Суммы выплат колебались до 50 до 180 тысяч долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.
Как стало известно, на минувшей неделе компания Apple проинформировала некоторых сотрудников, занимающихся проектированием микросхем, аппаратным обеспечением и отдельными группами программного обеспечения, о начислении бонусов.
"Бонусы, которые стали неожиданностью для тех, кто их получил, в некоторых случаях варьировались от 50 до 180 тысяч долларов", - пишет издание.
Инженеры, получившие вознаграждение, попросили не называть свои имена, так как подобные выплаты были рассчитаны не для всех сотрудников компании, а только лучших. Представители компании также отказались от комментариев.
По мнению СМИ, это был вынужденный шаг в связи с тем, что корпорация Meta за последние несколько месяцев переманила к себе около 100 инженеров из Apple. В свою очередь компания Apple занималась аналогичным завлечением сотрудников Meta.
Напомним, глава корпорации Apple Тим Кук направил сотрудникам письмо с уведомлением, что они смогут работать удаленно до даты, которую "еще предстоит определить" из-за распространения COVID-19. Ранее в компании планировали вернуть работников в офисы к февралю.