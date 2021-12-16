В Apple отложили возвращение сотрудников в офисы на неопределенный срок

Глава корпорации Apple Тим Кук направил сотрудникам письмо с уведомлением, что они смогут работать удаленно до даты, которую "еще предстоит определить" из-за распространения COVID-19. Ранее в компании планировали вернуть работников в офисы к февралю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Кук в своем письме также отметил, что несмотря на то, что гибридный формат работы сотрудников в офисы откладывается, они остаются открытыми и многие сотрудники Apple приезжают в них для работы.

Согласно планам Apple, гибридный формат, когда его введут, будет заключаться в присутствии в офисе в понедельник, вторник и четверг, тогда как в среду и пятницу сотрудники смогут работать из дома.

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Экономика образования

В начале июня Verge сообщило о письме Кука, в котором он предложил большинству сотрудников работать в гибридном формате.

Спустя несколько дней сотрудники Apple обратились к нему, заявив о нежелании работать из офиса. В письме, в частности, говорилось, что корпорация поставила их перед выбором - быть частью Apple или проводить время с семьей.