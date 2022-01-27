ru ua
Чт, 27 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сбегал от "издевательств" кураторов РФ. Правоохранители задержали боевика на Донбассе

Новина українською →
Донбасс, Четверг 27 января 2022 15:07
Сбегал от "издевательств" кураторов РФ. Правоохранители задержали боевика на Донбассе Фото: СБУ задержала пророссийского боевика на Донбассе (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с военными ВСУ задержали на линии разграничения на Донбассе пророссийского боевика. Он пытался убежать от "издевательств" главарей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, боевик покинул ряды своего подразделения и бежал из ОРДЛО якобы из-за постоянных издевательств главарей и "кураторов" из РФ над подчиненными.

Известно, что во время задержания у мужчины был обнаружен автомат Калашникова в разобранном состоянии.

Установлено, что задержанным является житель Донецкой области, который в 2019 году добровольно присоединился к боевикам. Там его назначили разведчиком одной из группировок, причастной к обстрелам позиций украинских войск.

Сейчас следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений по:

  • ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно СБУ задержала в Луганской области бывшего боевика так называемой "ЛНР". Он пытался попасть на подконтрольную украинским властям территорию региона для оформления пенсии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Донбасс
NEWS
В Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих. Пятеро погибших
В Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих. Пятеро погибших
DAILY
Бензин снова дорожает. Как мировые цены на нефть бьют по карманам водителей в Украине
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Бензин снова дорожает. Как мировые цены на нефть бьют по карманам водителей в Украине