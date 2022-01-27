Сбегал от "издевательств" кураторов РФ. Правоохранители задержали боевика на Донбассе
Контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с военными ВСУ задержали на линии разграничения на Донбассе пророссийского боевика. Он пытался убежать от "издевательств" главарей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По информации правоохранителей, боевик покинул ряды своего подразделения и бежал из ОРДЛО якобы из-за постоянных издевательств главарей и "кураторов" из РФ над подчиненными.
Известно, что во время задержания у мужчины был обнаружен автомат Калашникова в разобранном состоянии.
Установлено, что задержанным является житель Донецкой области, который в 2019 году добровольно присоединился к боевикам. Там его назначили разведчиком одной из группировок, причастной к обстрелам позиций украинских войск.
Сейчас следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений по:
- ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, недавно СБУ задержала в Луганской области бывшего боевика так называемой "ЛНР". Он пытался попасть на подконтрольную украинским властям территорию региона для оформления пенсии.