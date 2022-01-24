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СБУ поймала экс-боевика "ЛНР". Он бежал из ОРДЛО за украинской пенсией

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Луганская область, Понедельник 24 января 2022 12:31
СБУ поймала экс-боевика "ЛНР". Он бежал из ОРДЛО за украинской пенсией Фото: СБУ задержала экс-боевика "ЛНР" (фото ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины задержала в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Он пытался попасть на подконтрольную украинским властям территорию региона для оформления пенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации ведомства, мужчина входил в состав группировки, которая принимала активное участие в боевых действиях против сил АТО в районах Луганска и трассы Бахмутка.

Так, злоумышленником оказался местный житель, который в мае 2015 года присоединился к рядам боевиков. Там он занимался обслуживанием вражеской техники и обустройством фортификационных сооружений.

Впоследствии, как сообщает СБУ, злоумышленник покинул группировку из-за конфликта с главарями, которые обложили "данью" своих подчиненных.

После чего он скрывался на временно оккупированной территории Луганской области.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УК.

Вместе с тем, проверяется информация о причастности бывшего боевика к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

СБУ поймала экс-боевика &quot;ЛНР&quot;. Он бежал из ОРДЛО за украинской пенсией

Фото: СБУ задержала экс-боевика "ЛНР" (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно СБУ установила личности 13 главарей и активных участников так называемого "Луганского округа донских казаков", которые воевали против сил АТО в составе пророссийских незаконных вооруженных формирований.

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