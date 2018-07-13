РБ ООН ввела ембарго на постачання зброї до Південного Судану

Проект резолюції підтримали дев'ять членів РБ ООН

Рада безпеки Організації об'єднаних націй (ООН) ввела ембарго на постачання зброї до Південного Судану. Про це повідомляє Reuters.

Так, проект резолюції, представлений США, підтримали дев'ять членів РБ ООН, шестеро утрималися при голосуванні.

Зокрема, Росія, Китай, Ефіопія, Болівія, Екваторіальна Гвінея і Казахстан утрималися при голосуванні за резолюцію.

Amnesty International говорилося, що Україна незаконно поставила Південному Судану тисячі кулеметів, мінометів, гранатометів і мільйони боєприпасів. Нагадаємо, раніше в доповіді міжнародної правозахисної організаціїговорилося, що Україна незаконно поставила Південному Судану тисячі кулеметів, мінометів, гранатометів і мільйони боєприпасів.

У звіті правозахисників наводилися докази причетності України до незаконних постачань зброї до Південного Судану. Amnesty вказує, що в 2014 році "Укрінмаш" підписав контракт з ОАЕ на поставку тисяч кулеметів, мінометів, РПГ і мільйонів боєприпасів в цю країну.

Український постачальник зброї "Укрінмаш" підписав контракт на поставку зброї в Південний Судан, але не виконував його і не планує.