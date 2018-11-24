СБ ООН предоставил Южной Корее исключения по санкциям против КНДР

Фото: южнокорейская железная дорога (puerrtto.livejournal)

Сеулу разрешили поставлять в Северную Корею запрещенную санкциями продукцию для строительства железной дороги

Совет безопасности ООН разрешил Южной Корее поставлять в Северную Корею (КНДР) запрещенную санкциями продукцию для строительства межкорейской железной дороги. Об этом сообщил дипломатический источник, передает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Собеседник агентства рассказал, что под исключение из санкций ООН попала в том числе перевозка нефти, в случае, если она будет использоваться для создания железнодорожного сообщения между двумя странами.

По информации источника, соответствующее решение поддержали все 15 стран-членов Совбеза ООН.

Отметим, в апреле 2018 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на встрече с главой КНДР Ким Чен Ыном договорились объединить железные дороги двух стран, строительство могут начать уже в начале декабря нынешнего года.

Напомним, в ночь на вторник, 20 ноября, власти Северной Кореи подорвали десять блокпостов в демилитаризованной зоне у границы с Южной Кореей.

Ранее Южная Корея и КНДР заключили соглашение, согласно которому Сеул обязался уничтожить аналогичное количество охранных пунктов. Стороны договорились сохранить по одному такому пункту, которые будут выполнять роль объектов, имеющих историческую ценность.