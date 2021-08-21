Сайты талибов исчезли из интернета

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что в "Талибана" отдельные сайты на пушту, дари, арабском, урду и английском языках. В пятницу все пять порталов оказались недоступными.

Reuters пишет, что "было не сразу понятно, виной техническая неисправность или что-то еще".

Представитель CloudFlare, компании из Сан-Франциско, которая помогает веб-сайтам доставлять контент и защищаться от кибератак и которая, как отмечается, обеспечивает защиту сайтов "Талибана", не сразу ответил на запрос о комментарии.