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Сайти талібів зникли з інтернету

Автор: Артур Родивилов

Офіційні сайти бойовиків "Талібану" зникли з інтернету пізно ввечері в п'ятницю 20 серпня. Причини з'ясовуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що в "Талібану" окремі сайти на пушту, даруй, арабською, урду та англійською мовами. У п'ятницю всі п'ять порталів виявилися недоступними.

Reuters пише ,що"було не відразу зрозуміло, виною технічна несправність або щось ще".

Представник CloudFlare, компанії з Сан-Франциско, яка допомагає веб-сайтам доставляти контент і захищатися від кібератак і яка, як зазначається, забезпечує захист сайтів "Талібану", не відразу відповів на запит про коментар.

Про те, як "Талібан" захопив владу в Афганістані і що чекати далі, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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ТалібанАфганистан