На сайти Офісу президента за тиждень здійснили близько 20 кібератак

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За тиждень на державні інформаційні ресурси скоїли майже 11 тисяч атак

У період з 6 по 12 травня на державні інформаційні ресурси та об'єкти критичної інфраструктури було вчинено майже 11 тисяч атак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу спецзв'язку та захисту інформації.

За даними держслужби, за тиждень система кіберзахисту зафіксувала 10 964 підозрілих подій. Переважна більшість стосується виявлення нестандартних протоколів або подій (45%), спроб мережевого сканування (23%), виявлення мережевого трояна (16%) та спроб отримання прав адміністратора (10%).

Крім того, система захищеного доступу державних органів до Інтернету заблокувала 7 908 різних видів атак, більшість з яких - мережеві атаки прикладного рівня. Також система заблокувала 18 DDoS-атак на сайти Офісу президента України.

"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 3207 кіберінцидентів. Близько 98% опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM. Основна кількість інцидентів стосується розповсюдженню шкідливого програмного забезпечення (94%) та фішингу (до 4%)", - додали в держслужбі.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що вчора після інформації про підозру зараження коронавірусом українського політв'язня Сергія Бугайчука в СІЗО Росії на офіційний сайт уповноваженого Верховної ради України з прав людини було здійснено хакерські атаки.