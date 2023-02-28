Сайти в Україні під загрозою. Інтернет асоціація просить владу скасувати механізм автоблокування

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій розпорядився встановити централізований механізм автоматичного блокування інтернет-ресурсів, декларований як система фільтрації фішингових доменів.

"Система може бути з легкістю використана для блокування доступу до будь-яких інтернет-ресурсів. Фактично створюється централізований механізм для автоматичного блокування довільного переліку інтернет-ресурсів усіма українськими провайдерами. Важко переоцінити негативні наслідки для України в разі отримання ворогом доступу до цього механізму", - йдеться в листі.

В Інтернет асоціації підкреслили, що під приводом протидії фішинговим сайтам закладається потужна загроза, по суті - "троянський кінь".

У зв'язку з цим асоціація закликала скасувати розпорядження центру або призупинити його виконання до професійної оцінки можливих загроз.

"Вона має здійснитися за участю фахових представників сфери електронних комунікацій, а також опрацювання альтернативних шляхів протидії фішингу з прийнятним рівнем ризику", - йдеться в листі асоціації.

Там зазначили, що такі механізми існують у цивілізованих країнах.

Нагадаємо, 23 лютого РФ здійснила масштабну кібератаку на сайти українських державних та місцевих органів влади.

До того ж за даними Google, кількість російських кібератак на країни НАТО зросла вчетверо.

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