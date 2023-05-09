На сайті Міноборони запрацював розділ для поранених військових: як користуватися

Як пояснила Маляр, через вкладку "військовослужбовцям" здійснюється перехід на сайт ТУРБОТА.

"Сайт простий у користуванні, містить алгоритми дій пораненого та відповіді на всі питання, які виникають під час лікування, проходження ВЛК, отримання виплат тощо", - написала заступник глави Міноборони.

За її словами, на сайті є "Довідник військовослужбовця після поранення", який можна завантажити.

"Для максимального комфорту сайт містить зразки рапортів та покрокові інструкції отримання виплат, протезування, отримання статусу УБД, посвідчення особи з інвалідністю тощо", - зазначила Маляр.

Фото: на сайті Міноборони запрацював розділ для поранених військових (t.me/annamaliar)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна пояснювало, на які виплати може розраховувати військовий під час лікування.

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