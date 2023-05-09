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На сайте Минобороны заработал раздел для раненых военных: как пользоваться

Фото: на сайте Минобороны заработал раздел для раненых военных (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

На сайте Министерства обороны официально заработал раздел по пути раненого воина. Он направлен на оказание всесторонней поддержки защитникам и защитницам, получившим ранения или травмы во время военной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя министра обороны Анны Маляр.

Как пояснила Маляр, через вкладку "военнослужащим" осуществляется переход на сайт ТУРБОТА.

"Сайт прост в использовании, содержит алгоритмы действий раненого и ответы на все вопросы, возникающие во время лечения, прохождения ВВК, получения выплат и т.д.", - написала замглавы Минобороны.

По ее словам, на сайте есть "Справочник военнослужащего после ранения", который можно скачать.

"Для максимального комфорта сайт содержит образцы рапортов и пошаговые инструкции по получению выплат, протезированию, получению статуса УБД, удостоверению личности с инвалидностью и так далее", - отметила Маляр.

Фото: на сайте Минобороны заработал раздел для раненых военных (t.me/annamaliar)

Напомним, ранее РБК-Украина объясняло, на какие выплаты может рассчитывать военный во время лечения.

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