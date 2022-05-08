ru ua
Вс, 08 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Купить билет на поезд на сайте УЗ пока невозможно: в чем причина

Новина українською →
Украина, Воскресенье 08 мая 2022 14:58
Купить билет на поезд на сайте УЗ пока невозможно: в чем причина Фото: сайт "Укрзализныци" не работает из-за кибератак
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 8 мая, были замечены проблемы в работе сайта "Укрзализныци", в частности при покупке билетов. В компании пояснили, что причиной этому стали массированные кибератаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления "УЗ" Александра Шевченко.

"Последние четыре-пять дней на сайт booking.uz идут кибератаки. Поэтому сайт время от времени отключают, чтобы отбить очередную атаку. Сейчас специалисты УЗ работают над возобновлением работы сервиса покупки билетов", - отметил он.

Шевченко также напомнил, что пока остается возможность купить билеты через официальные чат-боты УЗ в Telegram и Viber.

Напомним, ранее "Укрзализныця" сообщила, что ограничила продажу билетов через сторонние сервисы, в частности через "Приват24", Tickets.ua и Proizd.ua.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
"Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом