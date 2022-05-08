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Купити квиток на поїзд на сайті УЗ поки що неможливо: у чому причина

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Україна, Неділя 08 травня 2022 14:58
Купити квиток на поїзд на сайті УЗ поки що неможливо: у чому причина Фото: сайт "Укрзалізниці" не працює через кібератаки
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 8 травня, були помічені проблеми у роботі сайту "Укрзалізниці", зокрема під час купівлі квитків. У компанії пояснили, що причиною цьому стали масовані кібератаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар керівника із комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку "УЗ" Олександра Шевченка.

"Останні чотири-п'ять днів на сайт booking.uz йдуть кібератаки. Тому сайт час від часу відключають, щоб відбити чергову атаку. Наразі спеціалісти УЗ працюють над поновленням роботи сервісу купівлі квитків", - зазначив він.

Шевченко також нагадав, що наразі залишається можливість придбати квитки через офіційні чат-боти УЗ в Telegram та Viber.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" повідомила, що обмежила продаж квитків через сторонні сервіси, зокрема через "Приват24", Tickets.ua та Proizd.ua.

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