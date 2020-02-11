РБК-Украина возглавило рейтинг самых посещаемых новостных изданий за январь

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По итогу января, сайт РБК-Украина стал самым посещаемым среди новостных изданий

РБК-Украина возглавило рейтинг самых посещаемых украинских интернет-изданий по итогу января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные международного агентства онлайн-исследований Gemius, сообщил на своей странице в Facebook главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина.

"Согласно исследованию Gemius, РБК-Украина в январе - лидер украинского новостного интернета.С чем поздравляю и за что благодарю всю нашу команду", - написал Щербина.

В редакции также уточнили, что обозначение ROS возле названия площадки означает Run of Site, то есть посещаемость на всех страницах сайта.

Вторую строчку в рейтинге по итогу января занимает информационное агентство УНИАН, закрывает тройку популярных интернет-СМИ - "Сегодня".

В пятерке лидеров также сайты телеканалов – ТСН и "24 канал".

Стоит отметить, что по данным Liveinternet, в январе на сайте rbc.ua суммарно было зафиксировано свыше 105 млн просмотров и 16,5 млн уникальных пользователей.

Компания Gemius проводит международное исследования по измерению интернет-аудитории в более чем 30 странах региона EMEA. Исследование направлено на изучение количества и демографического профиля интернет-посетителей, а также их поведения в сети.

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