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РБК-Україна очолило рейтинг найбільш відвідуваних новинних видань за січень

Новини » Телеком & IT     11.02.2020 - 17:29
РБК-Україна очолило рейтинг найбільш відвідуваних новинних видань за січень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За підсумком січня, сайт РБК-Україна став найбільш відвідуваним серед новинних видань

РБК-Україна очолило рейтинг найбільш відвідуваних українських інтернет-видань за підсумком січня 2020 року. Про це свідчать дані міжнародного агентства онлайн-досліджень Gemius, повідомив на своїй сторінці в Facebook головний редактор РБК-Україна Сергій Щербина.

"За результатами дослідження Gemius, РБК-Україна в січні - лідер українського новинного інтернету. З чим вітаю і за що дякую всій нашій команді", - написав Щербина.

У редакції також додала, що позначення ROS біля назви сайту означає Run of Site, тобто відвідуваність на всіх сторінках сайту.

Другий рядок у рейтингу за підсумками січня займає інформаційне агентство УНІАН, закриває трійку найпопулярніших інтернет-ЗМІ - "Сьогодні".

У п'ятірці лідерів також сайти телеканалів – ТСН і "24 канал".

Варто відзначити, що за даними Liveinternet, у січні на сайті rbc.ua сумарно було зафіксовано понад 105 млн переглядів і 16,5 млн унікальних користувачів.

Компанія Gemius проводить міжнародне дослідження з вимірювання інтернет-аудиторії в більш ніж 30 країнах регіону EMEA. Дослідження спрямоване на вивчення кількості та демографічного профілю інтернет-відвідувачів, а також їх поведінки в мережі.

РБК-Україна дякує читачів за інтерес і довіру!

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