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Сайт Офиса президента не работает из-за аварии

Киев, Понедельник 27 июля 2020 16:08
Сайт Офиса президента не работает из-за аварии
Фото: Офис президента (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Время восстановления доступа к сайту не прогнозируют

Сайт Офиса президента Украины не работает. Причиной стала аварийная ситуация с электричеством.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Отмечается, что по состоянию на 16:00 доступ к сайту возобновить не удалось. При этом IT-департамент ОП не дает прогнозов, когда будет восстановлен доступ к сайту.

"В 11:31 специалистами Департамента IT зафиксировано отсутствие доступа к официальному сайту президента Украины на сайте электронных петиций, которые размещены на технической площадке Государственной службы специальной связи и защиты информации. По информации от ответственного лица ГСССЗИ, проблема возникла в результате аварийной ситуации с электроснабжением" - сообщили в пресс-службе ОП.

Напомним, вчера РБК-Украина писало, что координационный центр кибербезопасности обнаружил утечку данных из сервиса, которым пользуются государственные органы.

Также сообщалось, что ранее СНБО обнаружила новый тип DDoS-атаки, которая может заблокировать работу всех провайдеров на территории страны, уже были совершены несколько таких атак.

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