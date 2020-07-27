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Сайт Офісу президента не працює через аварію

Київ, Понеділок 27 липня 2020 16:08
Сайт Офісу президента не працює через аварію
Фото: Офіс президента (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Час відновлення доступу до сайту не прогнозують

Сайт Офісу президента України не працює. Причиною стала аварійна ситуація з електрикою.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Офісу президента.

Зазначається, що станом на 16:00 доступ до сайту відновити не вдалося. При цьому IT-департамент ОП не дає прогнозів, коли буде відновлений доступ до сайту.

"У 11:31 фахівцями Департаменту IT зафіксовано відсутність доступу до офіційного сайту президента України на сайті електронних петицій, які розміщені на технічній площадці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. За інформацією від відповідальної особи ДССЗЗІ, проблема виникла в результаті аварійної ситуації з електропостачанням", - повідомили в прес-службі ОП.

Нагадаємо, вчора РБК-Україна писало, що координаційний центр кібербезпеки виявив витік даних з сервісу, яким користуються державні органи.

Також повідомлялося, що раніше РНБО виявила новий тип DDoS-атаки, яка може заблокувати роботу всіх провайдерів на території країни, вже були здійснені кілька таких атак.

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