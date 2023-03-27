Сайт Національної асамблеї Франції зазнав кібератаки проросійських хакерів

Хакери стверджують, що заблокували сайт Національної асамблеї на знак протесту проти президента Франції Еммануеля Макрона, який, за їхніми словами, підтримує "українських неонацистів" і "плювати хотів на свій народ".

За даними французьких аналітиків, хакерське угруповання сформувалося через кілька тижнів після початку російського вторгнення в Україну.

"(Ця група) буде націлена на всі європейські країни, які підтримують Україну або роблять заяви проти Росії. Наприклад, під час президентських виборів вони атакували Чехію, напавши на сайт кандидата Петра Павла", - заявив аналітик із кіберзагроз компанії Thales Ніколя Кінтін.

Нагадаємо, раніше російські хакери здійснили кібератаку на урядові сайти Італії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.