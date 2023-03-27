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Сайт Национальной ассамблеи Франции подвергся кибератаке пророссийских хакеров

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Париж, Понедельник 27 марта 2023 21:48
Сайт Национальной ассамблеи Франции подвергся кибератаке пророссийских хакеров Фото: Сайт Национальной ассамблеи Франции подвергся кибератаке пророссийских хакеров (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 27 марта, в течение более чем четырех часов сайт Национальной ассамблеи, нижней палаты парламента Франции, подвергался масштабной кибератаке. Ответственность за нее взяла на себя пророссийская хакерская группировка NoName057(16).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL.

Хакеры утверждают, что заблокировали сайт Национальной ассамблеи в знак протеста против президента Франции Эммануэля Макрона, который, по их словам, поддерживает "украинских неонацистов" и "плевать хотел на свой народ".

По данным французских аналитиков, хакерская группировка сформировалась через несколько недель после начала российского вторжения в Украину.

"(Эта группа) будет нацелена на все европейские страны, которые поддерживают Украину или делают заявления против России. Например, во время президентских выборов они атаковали Чехию, напав на сайт кандидата Петра Павла", - заявил аналитик по киберугрозам компании Thales Николя Кинтин.

Напомним, ранее российские хакеры совершили кибератаку на правительственные сайты Италии.

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