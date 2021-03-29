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Сайт Конституционного суда перестал работать

Новина українською → Украина, Понедельник 29 марта 2021 15:33
Сайт Конституционного суда перестал работать Фото: сайт КСУ перестал работать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Официальный сайт Конституционного суда Украины перестал работать. Сайт суда перестал открываться еще в субботу, 27 марта, и не работает до сих пор.

Об этом заявили в пресс-службе Конституционного суда.

"Информируем, что начиная с субботы, 27 марта, официальный сайт Конституционного суда Украины по неизвестным причинам прекратил свою работу", - сообщили на странице суда в Facebook.

В КСУ рассказали, что причина неисправности сайта пока не установлена, но специалисты уже принимают все необходимые меры для восстановления его функционирования.

"До полноценного возобновления работы сайта все актуальные новости о деятельности КСУ мы сообщим на официальных страницах суда в социальных сетях", - добавили в пресс-службе суда.

Напомним, в середине февраля не работал сайт Службы безопасности Украины. На веб-сайт СБУ шла мощная кибератака, которая блокировала его работу.

А в середине марта произошел сбой в работе сайта Офиса президента. Доступа к сайту не было около получаса.

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