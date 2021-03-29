ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сайт Конституційного суду перестав працювати

Новость на русском → Україна, Понеділок 29 березня 2021 15:33
Сайт Конституційного суду перестав працювати Фото: сайт КСУ перестав працювати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Офіційний сайт Конституційного суду України перестав працювати. Сайт суду перестав відкриватися ще в суботу, 27 березня, і не працює до цього часу.

Про це заявили в прес-службі Конституційного суду.

"Інформуємо, що починаючи з суботи, 27 березня, офіційний вебсайт Конституційного суду України з невідомих причин припинив свою роботу", - повідомили на сторінці суду в Facebook.

В КСУ розповіли, що причина несправності сайту поки не встановлена, але фахівці вже вживають всі необхідні заходи для відновлення його функціонування.

"До повноцінного відновлення роботи вебсайту всі актуальні новини про діяльність КСУ ми повідомлятимемо на офіційних сторінках суду в соціальних мережах", - додали в прес-службі суду.

Нагадаємо, в середині лютого не працював сайт Служби безпеки України. На веб-сайт СБУ йшла потужна кібератака, яка блокувала його роботу.

А в середині березня стався збій в роботі сайту Офісу президента. Доступу до веб-сайту не було близько півгодини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Конституционный суд Украины сайт сбой
NEWS
"Червону" зону розширили до 11 регіонів
"Червону" зону розширили до 11 регіонів
DAILY
Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"