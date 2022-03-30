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Сайт Киевской ОВА под массированной кибератакой. Могут быть проблемы с доступом

Фото: глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк (radiosvoboda.org)
Автор: Сергей Новиков

Сайт Киевской областной военной администрации подвергся массированной кибератаке. Возможны перебои в его работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Александра Павлюка.

"В настоящее время на официальный сайт Киевской областной военной администрации осуществляется массированная кибератака. Специалисты проводят все необходимые процедуры по защите сайта. Возможны перебои в работе", - отметил он.

Он также призвал в случае недоступности сайта пользоваться официальными каналами коммуникации Киевской областной военной администрации в Facebook и Telegram.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам начали массово приходить письма на электронные адреса якобы от Министерства образования и науки. В них содержится вредоносная программа, которая крадет пароли и файлы.

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КиевКибератака