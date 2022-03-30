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Сайт Київської ОВА під масованою кібератакою. Можуть бути проблеми з доступом

Фото: голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк (radiosvoboda.org)
Автор: Сергей Новиков

Сайт Київської обласної військової адміністрації зазнав масованої кібератаки. Можливі перебої в його роботі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олександра Павлюка.

"Наразі на офіційний сайт Київської обласної військової адміністрації здійснюється масована кібератака. Фахівці проводять всі необхідні процедури по захисту сайту. Можливі перебої в роботі", - зазначив він.

Він також закликав у разі недоступності сайту користуватися офіційними каналами комунікації Київської обласної військової адміністрації в Facebook і Telegram.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українцям почали масово приходити листи на електронні адреси нібито від Міністерства освіти і науки. У них міститься шкідлива програма, яка краде паролі і файли.

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