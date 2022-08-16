Сайт "Энергоатома" подвергся крупнейшей с начала вторжения кибератаке из РФ

Российские хакеры провели самую мощную с начала войны кибератаку на сайт "Энергоатома".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом" в Telegram.
"Сегодня, 16 августа 2022 года, произошла самая мощная с начала полномасштабного вторжения России хакерская атака на официальный сайт ГП "НАЭК "Энергоатом". Его атаковали с территории Российской Федерации", - рассказали в компании.
По данным "Энергоатома", для кибератаки хакеры использовали 7,25 миллионов бот-юзеров, которые примерно 3 часа симулировали сотни миллионов просмотров основной страницы компании.
При этом отмечается, что атака никак не повлияла на работу сайта и осталась незаметной для пользователей.
Напомним, ранее стало известно, что российские хакеры более 200 раз атаковали Украину лишь в начале августа. Сейчас наблюдается рост количества атак.
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