Сайт "Энергоатома" подвергся крупнейшей с начала вторжения кибератаке из РФ

"Сегодня, 16 августа 2022 года, произошла самая мощная с начала полномасштабного вторжения России хакерская атака на официальный сайт ГП "НАЭК "Энергоатом". Его атаковали с территории Российской Федерации", - рассказали в компании.

По данным "Энергоатома", для кибератаки хакеры использовали 7,25 миллионов бот-юзеров, которые примерно 3 часа симулировали сотни миллионов просмотров основной страницы компании.

При этом отмечается, что атака никак не повлияла на работу сайта и осталась незаметной для пользователей.