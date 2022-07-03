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Сайнс впервые в карьере будет стартовать с поула после дождевой квалификации Гран-при Британии

Фото: Карлос Сайнс (twitter.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

Пилот "Феррари" Карлос Сайнс в дождливых условиях выиграл квалификацию Гран-при Британии на трассе "Сильверстоун".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.

Испанский пилот лучше остальных справился с непростыми погодными условиями. В финальном сегменте квалификации он проехал лучший круг за 1:40.983 на промежуточной резине.

Для Сайнса этот поул стал первым за 8 сезонов в Формуле-1. Гран-при Британии для испанского пилота – 151-й в карьере. В активе сына легенды ралли 11 подиумов и ни одной победы.

Сайнс на 0.072 секунды опередил действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена ("Ред Булл"). Конкурент нидерландца в борьбе за титул и другой пилот "Феррари" – Шарль Леклер – стартует 3-м. Он проехал круг за 1:41.298. Рядом с ним поедет второй гонщик "Ред Булла" Серхио Перес.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон ("Мерседес") и еще один британец Ландо Норрис ("Макларен") оккупировали третий ряд. Далее стартуют Фернандо Алонсо ("Альпин") и Джордж Расселл ("Мерседес"). Дополнили топ-10 пилот "Альфа Ромео" Чжоу Гуаньюй и, сенсационно, Николя Латифи из "Уильямса".

Гран-при Великобритании состоится в воскресенье, 3 июля. Старт гонки – в 17:00 по киевскому времени.

К слову, Формула-1 объявила о полном переходе на "зеленое" топливо в 2026 году.

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Формула-1