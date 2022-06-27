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Формула-1 анонсировала полный переход на "зеленое" топливо: известны сроки

Новина українською →
Понедельник 27 июня 2022 15:24
Формула-1 анонсировала полный переход на "зеленое" топливо: известны сроки Фото: Макс Ферстаппен и Кристиан Хорнер могут порадоваться (formula1.com)
Автор: Антон Федорцив

Менеджмент Королевских автогонок отчитался о первых достижениях в направлении достижения CO2-нейтральности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата.

Чемпионат мира по автогонкам собрался заблаговременно выполнить взятые на себя обязательства. Ранее Формула-1 обещала тектонические изменения в 2030 году.

Но теперь Королевские автогонки запланировали полный переход на "зеленое" топливо в 2026 году. Это созданное из биомассы за счет извлеченного из атмосферы углекислого газа топливо. Уже в этом году чемпионат перешел на топливо E10 – бензин с содержанием этанола на уровне 10%.

"Зеленое" топливо также можно будет использовать в дорожных автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. Тесты нового топлива перед появлением в Ф-1 проведут в Формуле-2 и Формуле-3.

Кроме того, Королевские автогонки работают над снижением выбросов в атмосферу и другими способами. В частности, перевод части телевизионщиков на удаленную работу позволил существенно сократить перевозку оборудования.

Формула-1 также ведет работу по упрощению логистики и составит календарь-2023 с учетом этих факторов. В свою очередь офисы менеджмента используют только возобновляемые источники энергии.

Напомним, что действующий чемпион Ферстаппен победил на Гран-при Канады, устояв под давлением Сайнса.

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