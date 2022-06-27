Формула-1 анонсировала полный переход на "зеленое" топливо: известны сроки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата .

Чемпионат мира по автогонкам собрался заблаговременно выполнить взятые на себя обязательства. Ранее Формула-1 обещала тектонические изменения в 2030 году.

Но теперь Королевские автогонки запланировали полный переход на "зеленое" топливо в 2026 году. Это созданное из биомассы за счет извлеченного из атмосферы углекислого газа топливо. Уже в этом году чемпионат перешел на топливо E10 – бензин с содержанием этанола на уровне 10%.

"Зеленое" топливо также можно будет использовать в дорожных автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. Тесты нового топлива перед появлением в Ф-1 проведут в Формуле-2 и Формуле-3.

Кроме того, Королевские автогонки работают над снижением выбросов в атмосферу и другими способами. В частности, перевод части телевизионщиков на удаленную работу позволил существенно сократить перевозку оборудования.

Формула-1 также ведет работу по упрощению логистики и составит календарь-2023 с учетом этих факторов. В свою очередь офисы менеджмента используют только возобновляемые источники энергии.