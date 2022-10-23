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Сайнс стартуватиме з поула на Гран-прі США попереду Ферстаппена

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Остін, Неділя 23 жовтня 2022 10:08
Сайнс стартуватиме з поула на Гран-прі США попереду Ферстаппена Фото: Карлос Сайнс стартуватиме в Остіні першим (facebook.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Тріумфом пілота стайні "Феррарі" Карлоса Сайнса завершилася кваліфікація етапу Формули-1 в американському штаті Техас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

Іспанець проїхав найшвидше коло на "Трасі Америк". У фінальній спробі він продемонстрував час 1:34.36 на гумі "софт".

Після першого сегменту з боротьби за поул вибули Латіфі ("Вільямс"), обидва пілоти "Хааса" – Шумахер і Магнуссен, Окон ("Альпін") і Ріккардо з "Макларена". У другому ж завершили виступи Цунода ("Альфа Таурі"), гонщик "Альфа Ромео" Чжоу, Гаслі з "Альфа Таурі", а також пілот "Астон Мартіна" Феттель і Албон із "Вільямса".

Двом останнім повинно бути особливо прикро. Від Норріса ("Макларен"), який завершив ту сесію десятим, вони відстали на 0.027 і 0.057 секунди відповідно. Британець зміг покращити виступ у фіналі кваліфікації, фінішувавши 8-м.

Після перших спроб у третьому сегменті нагорі опинився дует пілотів "Феррарі" – Леклер і Сайнс, а Ферстаппена та Переса (обидва – "Ред Булл") із ними розділив пілот "Мерседеса" Хемілтон. Натомість після фінальних кіл представники "червоних биків" зуміли випередити лише 7-разового чемпіона, а пілоти "Феррарі" обмінялися місцями.

Стартова решітка, однак, виглядатиме трохи інакше. Той же Леклер втратить 10 позиції через заміну двигуна та турбіни, а Перес, Алонсо та Чжоу по 5 місць за нові двигуни. Старт гонки відбудеться 23 жовтня о 22:00 за київським часом.

Сайнс стартуватиме з поула на Гран-прі США попереду Ферстаппена

До слова, чемпіонат Формула E доповнив календар сезону 2022/23 новим етапом.

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