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Формула E підтвердила етап у Південній Африці на новий сезон

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Четвер 20 жовтня 2022 12:04
Формула E підтвердила етап у Південній Африці на новий сезон Фото: Формула E вперше завітає до трьох міст (fiaformulae.com)
Автор: Антон Федорців

Проведення eПрі в столиці Південно-Африканської Республіки для сезону 2022/23 напередодні затвердила Всесвітня рада Міжнародної федерації автоспорту (ФІА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

"Електрична" Формула вперше в історії проведе гонку в Кейптауні. Трасу прокладуть вулицями південноафриканської столиці.

EПрі Кейптауна стане п'ятим етапом сезону. Базова дата гонки – 25 лютого. Окрім того, в календарі буде ще два eПрі-дебютанти – бразильський Сан-Паулу та індійський Хайдерабад. Натомість покинув графік чемпіонату етап у Сеулі, який не відбудеться через реконструкцію Олімпійського парку.

Загалом організатори Формули E запланували на новий сезон 18 етапів. Наразі в календарі залишалося два вільних слоти. Менеджмент серії намагатиметься заповнити їх гонками в Північній Америці, оскільки проведення eПрі в Нью-Йорку та Ванкувері зірвалися.

Раніше чемпіон Формули E Вандорн працевлаштувався на сезон 2022/23. Після згортання програми "Мерседеса" в екологічній серії він сяде за болід команди DS Penske. Його партнером по стайні стане ще один екс-пілот Формули-1 Жан-Ерік Вернь.

До слова, нідерландець Ферстаппен виступатиме в особливому шоломі на Гран-прі США.

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