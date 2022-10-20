Формула E підтвердила етап у Південній Африці на новий сезон
Проведення eПрі в столиці Південно-Африканської Республіки для сезону 2022/23 напередодні затвердила Всесвітня рада Міжнародної федерації автоспорту (ФІА).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.
"Електрична" Формула вперше в історії проведе гонку в Кейптауні. Трасу прокладуть вулицями південноафриканської столиці.
EПрі Кейптауна стане п'ятим етапом сезону. Базова дата гонки – 25 лютого. Окрім того, в календарі буде ще два eПрі-дебютанти – бразильський Сан-Паулу та індійський Хайдерабад. Натомість покинув графік чемпіонату етап у Сеулі, який не відбудеться через реконструкцію Олімпійського парку.
Загалом організатори Формули E запланували на новий сезон 18 етапів. Наразі в календарі залишалося два вільних слоти. Менеджмент серії намагатиметься заповнити їх гонками в Північній Америці, оскільки проведення eПрі в Нью-Йорку та Ванкувері зірвалися.
Раніше чемпіон Формули E Вандорн працевлаштувався на сезон 2022/23. Після згортання програми "Мерседеса" в екологічній серії він сяде за болід команди DS Penske. Його партнером по стайні стане ще один екс-пілот Формули-1 Жан-Ерік Вернь.
Our race location for Round 5 of the 2022/23 ABB FIA Formula E World Championship— ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) October 19, 2022
Set to be one of the fastest tracks on the calendar, we can’t wait to race on the streets of Cape Town! pic.twitter.com/DFIQq3Wfch
До слова, нідерландець Ферстаппен виступатиме в особливому шоломі на Гран-прі США.
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