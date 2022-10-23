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Сайнс будет стартовать с поула на Гран-при США впереди Ферстаппена

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Остин, Воскресенье 23 октября 2022 10:08
Сайнс будет стартовать с поула на Гран-при США впереди Ферстаппена Фото: Карлос Сайнс будет стартовать в Остине первым (facebook.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

Триумфом пилота конюшни "Феррари" Карлоса Сайнса завершилась квалификация этапа Формулы-1 в американском штате Техас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.

Испанец проехал самый быстрый круг на "Трассе Америк". В финальной попытке он показал время 1:34.36 на резине "софт".

После первого сегмента из борьбы за поул выбыли Латифи ("Уильямс"), оба пилота "Хааса" – Шумахер и Магнуссен, Окон ("Альпин") и Риккардо из "Макларена". Во втором же завершили выступления Цунода ("Альфа Таури"), гонщик "Альфа Ромео" Чжоу, Гасли из "Альфа Таури", а также пилот "Астон Мартина" Феттель и Албон из "Уильямса".

Двум последним должно быть особенно досадно. От завершившего ту сессию десятым Норриса ("Макларен") они отстали на 0.027 и 0.057 секунды соответственно. Британец смог улучшить выступление в финале квалификации, финишировав 8-м.

После первых попыток в третьем сегменте наверху оказался дуэт пилотов "Феррари" – Леклер и Сайнс, а Ферстаппена и Переса (оба – "Ред Булл") с ними разделил пилот "Мерседеса" Хэмилтон. После финальных кругов представители "красных быков" сумели опередить лишь 7-кратного чемпиона, а пилоты "Феррари" поменялись местами.

Стартовая решетка, однако, будет выглядеть несколько иначе. Тот же Леклер потеряет 10 позиции из-за смены двигателя и турбины, а Перес, Алонсо и Чжоу по 5 мест за новые двигатели. Старт гонки состоится 23 октября в 22:00 по Киеву.

Сайнс будет стартовать с поула на Гран-при США впереди Ферстаппена

К слову, чемпионат Формула E дополнил календарь сезона 2022/23 новым этапом.

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