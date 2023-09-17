Сайнс стартуватиме першим на Гран-прі Сингапуру, Ферстаппен опинився за межами топ-10

Пілот "Феррарі" Карлос Сайнс переміг у кваліфікаційних заїздах на міському автодромі "Маріна-Бей" міста-держави Сингапур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації .

Іспанський гонщик Скудерії показав найкращий час на вуличній трасі. У фінальній спробі він проїхав коло за 1:30.984 хвилини.

У першому сегменті кваліфікації боротьбу припинили пілот "Астон Мартіна" Стролл, Чжоу та Боттас із "Альфа Ромео", Сарджент ("Вільямс") і гонщик "Макларена" Піастрі. Натомість у другому вибули пілот "Альфа Таурі" Цунода, Албон із "Вільямса", Гаслі ("Альпін"), а також сенсаційно – два лідери сезону з "Ред Булла" Ферстаппен і Перес.

На фінальному відрізку кваліфікації головна боротьба за поул розгорнулася між пілотами "Феррарі" та "Мерседеса". Зрештою, у межах однієї десятої секунди результати показала трійка гонщиків – Сайнс, Расселл і Леклер. Іспанець розділить перший ряд із британцем із "Мерседеса".

Нічна гонка вулицями Сингапура відбудеться в неділю, 17 вересня. Старт гонки призначений на 15:00 за київським часом. Тривалість – 62 кола.