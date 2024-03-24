Сайнс і Леклер оформили дубль "Феррарі" в Австралії на фоні провалу Ферстаппена

На перших метрах дистанції лідер чемпіонату Ферстаппен ("Ред Булл") зберіг першу позицію від посягань Сайнса. Утім, піренеєць відібрав у нідерландського гонщика лідерство вже на другому колі, а на наступному Ферстаппен зіштовхнувся з технічними проблемами (гальма) та вимушено завершив перегони.

Окрилений Сайнс полетів нарощувати перевагу над рештою пелотону. Натомість головна інтрига розгорнулася в боротьбі за інші два місця на подіумі. На них претендували пілоти "Макларена" Піастрі та Норріс, а також інший гонщик Скудерії – Леклер.

Спершу фаворитами виглядали пілоти британської стайні. Утім, після першої хвилі піт-стопів на перших двох позиціях розташувалися гонщики "Феррарі". Норріс намагався чинити тиск на монегаска. Однак, Леклер зумів зберегти друге місце та допоміг Скудерії вибороти перший дубль у нинішньому сезоні.

Головний же хайлайт на останньому колі вирішив оформити Расселл. Пілот "Мерседеса" впритул наблизився до Алонсо ("Астон Мартін") у боротьбі за 6-те місце, але не розрахував власні сили, вилетів із траси та врізався у відбійник. Довелося Сайнсу побачити картатий прапор у режимі віртуального автомобіля безпеки.

Отже, компанію іспанцю на подіумі склали Леклер і Норріс. Піастрі на домашній трасі став четвертим, а другий пілот "Ред Булла" Перес – лише п'ятий. Доповнили топ-10 Алонсо, Стролл (обидва – "Астон Мартін"), Цунода з РБ, і гонщики "Хаас" Хюлькенберг і Магнуссен.

Класифікація Гран-прі Австралії-2024: