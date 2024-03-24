Сайнс и Леклер оформили дубль "Феррари" в Австралии на фоне провала Ферстаппена

На первых метрах дистанции лидер чемпионата Ферстаппен ("Ред Булл") сохранил первую позицию от посягательств Сайнса. Впрочем, пиренеец отобрал у нидерландского гонщика лидерство уже на втором круге, а на следующем Ферстаппен столкнулся с техническими проблемами (тормоза) и вынужденно завершил гонку.

Окрыленный Сайнс полетел наращивать перевес над остальным пелотоном. А главная интрига развернулась в борьбе за другие два места на подиуме. На них претендовали пилоты "Макларена" Пиастри и Норрис, а также другой гонщик Скудерии – Леклер.

Сначала фаворитами выглядели пилоты британской конюшни. Впрочем, после первой волны пит-стопов на первых двух позициях расположились гонщики "Феррари". Норрис пытался оказывать давление на монегаска. Однако Леклер сумел сохранить второе место и помог Скудерии завоевать первый дубль в нынешнем сезоне.

Главный же хайлайт на последнем круге решил оформить Расселл. Пилот "Мерседеса" вплотную приблизился к Алонсо ("Астон Мартин") в борьбе за 6-е место, но не рассчитал собственные силы, вылетел с трассы и врезался в отбойник. Пришлось Сайнсу увидеть клетчатый флаг в режиме виртуального автомобиля безопасности.

Итак, компанию испанцу на подиуме составили Леклер и Норрис. Пиастри на домашней трассе стал четвертым, а второй пилот "Ред Булла" Перес – лишь пятый. Дополнили топ-10 Алонсо, Стролл (оба – "Астон Мартин"), Цунода из РБ и гонщики "Хаас" Хюлькенберг и Магнуссен.

Классификация Гран-при Австралии-2024: